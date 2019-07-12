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РИА Новости

Один из энергоблоков Белоярской АЭС отключили из-за сигнала о неполадках

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
Центральный зал 4-го энергоблока Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Центральный зал 4-го энергоблока Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции отключили от сети из-за сигнала о неполадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет, по международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" — отсутствует значимость с точки зрения безопасности.
Сейчас выясняются и устраняются причины отключения электрогенератора, после чего энергоблок возобновит выработку электроэнергии.
Как отметили в пресс-службе, радиационная обстановка в городе Заречном, где расположена БАЭС, соответствует режиму нормальной эксплуатации и остается на уровне естественного фона.
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