СК завел дело о нарушении ПДД после аварии в Туве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после аварии в Туве, где погибло десять человек, в том числе шесть детей, сообщается на сайте СК РФ.

По информации МВД республики, в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних.

"Поступила информация об обнаружении тел 10 граждан, в том числе шести несовершеннолетних, предположительно, с признаками утопления в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что в ночь с 11 на 12 июня в Туве обнаружена машина, внутри которой находилось 10 тел, в том числе погибли шестеро несовершеннолетних. Предположительно, на машине пытались пересечь реку Шуй вброд, но она перевернулась.

На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа на вертолете и специальным автомобилем.