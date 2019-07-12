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РИА Новости

Глава AmCham назвал поправки по санкциям против России "условными"

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Предложенные демократами поправки, вводящие санкции в отношении российского госдолга, являются "условными" и вряд ли будут приняты, заявил РИА Новости глава американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
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"Во-первых, вероятность того, что это станет законом, мне кажется, невысока, так как проект должен быть проведен верхней палатой, а в верхней палате этой поправки нет. Чтобы закон был представлен на подписание, он должен быть согласован, то есть верхняя палата должна согласиться внести эту поправку в своей версии или снять поправку в версии, которую предложила нижняя палата. Также его должен подписать президент", - пояснил Родзянко.
"Второй момент – сама поправка условная. Санкции вводятся при условии, что было вмешательство в выборы. Напрямую санкции не вводятся, даже если президент подпишет закон", - сказал он.
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После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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