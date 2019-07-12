Глава AmCham назвал поправки по санкциям против России "условными"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Предложенные демократами поправки, вводящие санкции в отношении российского госдолга, являются "условными" и вряд ли будут приняты, заявил РИА Новости глава американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

"Во-первых, вероятность того, что это станет законом, мне кажется, невысока, так как проект должен быть проведен верхней палатой, а в верхней палате этой поправки нет. Чтобы закон был представлен на подписание, он должен быть согласован, то есть верхняя палата должна согласиться внести эту поправку в своей версии или снять поправку в версии, которую предложила нижняя палата. Также его должен подписать президент", - пояснил Родзянко.

"Второй момент – сама поправка условная. Санкции вводятся при условии, что было вмешательство в выборы. Напрямую санкции не вводятся, даже если президент подпишет закон", - сказал он.

В конгресс уже были внесены несколько законопроектов с похожими санкциями против России.