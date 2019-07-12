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РИА Новости

Эксперт оценил последствия возможных санкций США против госдолга России

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Запрет на любые действия с госдолгом РФ со стороны США, в случае введения такой меры, окажет давление на российский финансовый рынок, но реакция будет краткосрочной, сказал РИА Новости руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью "ТКБ Инвестмент партнерс" Игорь Козак.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Эта поправка дает по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга, сказал один из авторов поправки конгрессмен-демократ Брэд Шерман.
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По словам Козака, вероятность введения такого запрета будет аналогична той, что складывалась и ранее при предложении различными сенаторами пакетов санкций аналогичного содержания. В конгресс уже были внесены несколько законопроектов с похожими санкциями против России.
"Санкционные меры рассматриваются уже как год в различных конфигурациях, однако, все предложения остались лишь предложениями и не были приняты. Полагаю, данный вариант ждёт аналогичная судьба. Опять же здесь предусматривается существенное "если" и "в случае". Условие задано и вряд ли данный триггер сработает", - отметил он.
"Несомненно, в случае принятия таких мер давление на рынки будет, но движение при прочих равных, скорее всего, как и в прошлые разы, окажется краткосрочным и вероятно не таким сильным, как мы видели в прошлом году", - заключил собеседник агентства.
Данная версия документа еще не является окончательной. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
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РоссияСШАЭкономика
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