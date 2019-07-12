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РИА Новости

На Камчатке оторвавшийся буксировочный трос убил двух моряков

Вчера, 10:46
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Камчатские следователи начали проверку по факту гибели моряков, которые, по предварительным данным, погибли от удара буксировочным тросом, сообщили РИА Новости в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в СК.
Там сообщили, что трагедия произошла в пятницу в устье реки Усть-Хайрюзово на западном побережье полуострова. По предварительным данным, у морского буксира "Сибиряк", транспортировавшего баржу "Орлица", лопнул буксировочный трос.
"Моряков ударило свободным концом. Два человека погибли на месте", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют следователи.
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