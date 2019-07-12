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2019-07-12T10:45Z
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РИА Новости

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило Минобороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — уточняется в релизе.

В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию.
© REUTERS / StringerРоссийский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
© REUTERS / Stringer
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Чему радуется большинство? Тому, что мы откровенным врагам оружие продаём? Которое по нашим же самолётам лупить будет? "Просто бизнес, ничего личного" (да и государственного тоже)...
12 июля, 11:11
Иван Подчикорный
1083015129
Теперь ещё бы сорвать поставки F-35 и начать им поставлять Су-35 и Су-57.
12 июля, 10:49
nnikolo.fedoseev
1221300046
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