Россия начала поставки С-400 в Турцию

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило Минобороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — уточняется в релизе.

В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию.

© REUTERS / Stringer Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019 © REUTERS / Stringer Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.