Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Стоимость решения вопроса о ликвидации второй смены в школах Екатеринбурга составит около 60 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский.
"Пока не буду давать прогнозных оценок, в каком году это сделаем. Стоимость решения этого вопроса в целом по городу - около 60 миллиардов рублей… Плюс реконструкция тех школ, которые уже есть, их капитальный ремонт с расширением. Как пример – школы №5, №1. Задачи огромные", - сказал мэр.
29 августа 2018, 18:00В "Яблоке" попросили ликвидировать вторые и третьи смены в школах
Он добавил, что 60 миллиардов рублей - это сумма, сравнимая со стоимостью строительства второй ветки метро в городе.
"Как выбрать, что важнее?" - заключил Высокинский.