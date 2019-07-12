Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах

"Пока не буду давать прогнозных оценок, в каком году это сделаем. Стоимость решения этого вопроса в целом по городу - около 60 миллиардов рублей… Плюс реконструкция тех школ, которые уже есть, их капитальный ремонт с расширением. Как пример – школы №5, №1. Задачи огромные", - сказал мэр.