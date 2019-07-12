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РИА Новости

Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах

Вчера, 10:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Стоимость решения вопроса о ликвидации второй смены в школах Екатеринбурга составит около 60 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский.
"Пока не буду давать прогнозных оценок, в каком году это сделаем. Стоимость решения этого вопроса в целом по городу - около 60 миллиардов рублей… Плюс реконструкция тех школ, которые уже есть, их капитальный ремонт с расширением. Как пример – школы №5, №1. Задачи огромные", - сказал мэр.
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Он добавил, что 60 миллиардов рублей - это сумма, сравнимая со стоимостью строительства второй ветки метро в городе.
"Как выбрать, что важнее?" - заключил Высокинский.
Читайте полный текст интервью >>
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Александр ВысокинскийЕкатеринбургОбщество
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