Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей

Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, обвиняемых в его убийстве, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.

"Материалы выделены в отдельное производство, идет проверка. По результатам может быть вынесено отказное постановление - в связи с его смертью, либо, если родственники не согласятся, то дело могут расследовать", - отметил адвокат.

По его словам, действия Михаила Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.

Паршин отметил, что срок проверки составляет 10 дней, но ее могут продлить до месяца.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.