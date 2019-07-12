Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T10:41Z
https://ria.ru/20190712/1556449065.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155592/71/1555927149_0:137:3044:1849_1036x0_80_0_0_40fe2e0229ba22c64a8f61e3e431902c.jpg
РИА Новости

Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей

Вчера, 10:41
1638
© АГН "Москва" / Александр АвиловАнгелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, обвиняемых в его убийстве, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
"Материалы выделены в отдельное производство, идет проверка. По результатам может быть вынесено отказное постановление - в связи с его смертью, либо, если родственники не согласятся, то дело могут расследовать", - отметил адвокат.
По его словам, действия Михаила Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.
Паршин отметил, что срок проверки составляет 10 дней, но ее могут продлить до месяца.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
1202230
Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
РИА
Новости
Житель Архангельска получил 15 лет колонии за убийство годовалой девочки
Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Эксперт оценил последствия возможных санкций США против госдолга России
Лента
новостей
На Камчатке оторвавшийся буксировочный трос убил двух моряков
Тимур Ефременков
Актера, сыгравшего хоккеиста Овечкина, не пустили в аэропорт Краснодара
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Глава AmCham назвал поправки по санкциям против России "условными"
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния