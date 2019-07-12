Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, обвиняемых в его убийстве, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
"Материалы выделены в отдельное производство, идет проверка. По результатам может быть вынесено отказное постановление - в связи с его смертью, либо, если родственники не согласятся, то дело могут расследовать", - отметил адвокат.
По его словам, действия Михаила Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.
Паршин отметил, что срок проверки составляет 10 дней, но ее могут продлить до месяца.
3 июля, 16:30"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.