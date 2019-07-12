Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МИД Ирана дважды вызывал посла Великобритании в Тегеране в связи с задержанием властями Гибралтара иранского нефтяного танкера, сообщает агентство МИД Ирана дважды вызывал посла Великобритании в Тегеране в связи с задержанием властями Гибралтара иранского нефтяного танкера, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны Аббаса Мусави.

"С первого дня, когда танкер был задержан, Иран стал предпринимать правовые и дипломатические меры. Мы дважды вызвали посла Великобритании, он приходил в МИД Ирана еще на несколько других встреч, чтобы предоставить некоторые разъяснения", - сообщил Мусави.

По его словам, иранская сторона "передала дело юристу, который в настоящее время занимается юридическими процедурами".

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.