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РИА Новости

Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера

Вчера, 10:38
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МИД Ирана дважды вызывал посла Великобритании в Тегеране в связи с задержанием властями Гибралтара иранского нефтяного танкера, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны Аббаса Мусави.
"С первого дня, когда танкер был задержан, Иран стал предпринимать правовые и дипломатические меры. Мы дважды вызвали посла Великобритании, он приходил в МИД Ирана еще на несколько других встреч, чтобы предоставить некоторые разъяснения", - сообщил Мусави.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
11 июля, 15:06
Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, заявил Косачев
По его словам, иранская сторона "передала дело юристу, который в настоящее время занимается юридическими процедурами".
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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