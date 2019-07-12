Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

Ранее в соцсетях появилась информация, что у ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружились "мертвые души" в подписях, то есть некоторые кандидаты сдали в избирком подписи людей, которые уже давно умерли.

"Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается", - сказал Реут, отвечая на вопрос, есть ли среди подписей некоторых кандидатов "мертвые души".

Он также отметил, что в случае подтверждения данной информации такие подписи будут считаться недействительными.

"Естественно, в случае подтверждения такие подписи будут считаться недействительными, ну и дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление", - сказал Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.