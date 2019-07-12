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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в соцсетях появилась информация, что у ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружились "мертвые души" в подписях, то есть некоторые кандидаты сдали в избирком подписи людей, которые уже давно умерли.
"Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается", - сказал Реут, отвечая на вопрос, есть ли среди подписей некоторых кандидатов "мертвые души".
Он также отметил, что в случае подтверждения данной информации такие подписи будут считаться недействительными.
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"Естественно, в случае подтверждения такие подписи будут считаться недействительными, ну и дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление", - сказал Реут.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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