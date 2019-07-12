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РИА Новости

Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках

Вчера, 10:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе президента Владимира Зеленского, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Накануне издание "Главком" со ссылкой на источники сообщило, что в офисе Зеленского государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.
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"Следователи Госбюро расследований были только 29 мая – по факту, обнародованному (секретарем СНБО Украины Александром - ред.) Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра администрации президента. Больше не были. Эта информация - фейк. Просим опровержения", - цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда".
Информацию об обысках также опровергло Государственное бюро расследований. “Госбюро расследований не проводило 11 июля никаких следственных действий в офисе президента Украины… Считаем, что такое сообщение имело целью дискредитацию не только Госбюро расследований, но и Украины… Просим СМИ проверять информацию - мы всегда готовы предоставить разъяснение, если это не мешает досудебному расследованию”, - говорится в сообщении бюро в Facebook.
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