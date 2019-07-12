Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило России протест в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев". Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности "Всемирного конгресса украинцев", — говорится в сообщении МИД в фейсбуке.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.