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РИА Новости

Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"

Вчера, 10:32
41208
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило России протест в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев". Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности "Всемирного конгресса украинцев", — говорится в сообщении МИД в фейсбуке.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Вчера, 10:26
Украина недовольна позицией России по "Всемирному конгрессу украинцев"Киев выразил протест Москве из-за признания "Всемирного конгресса украинцев" нежелательной организацией.
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МИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
еще одну соросовскую контору закрыли
12 июля, 10:37
Армен Манукян
21240001
И зачем нам "конгресс" украинцев , тем более из Канады в принципе. Это вмешательство. Если бы мы у них конгрессы устраивали было бы столько воплей.
12 июля, 11:01
Валерий Малышкин
17220005
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