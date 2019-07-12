ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банк России с 12 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Национального банка взаимного кредита (АКБ "НБВК"), следует из сообщения регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением общего собрания акционера кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

Ранее НБВК сообщал, что 15 мая учредители банка приняли решение ходатайствовать об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи с принятием решения о ликвидации кредитной организации. Ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций было направлено Банку России 22 мая.