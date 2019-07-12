Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T10:31Z
https://ria.ru/20190712/1556448599.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155018/30/1550183022_61:0:3037:1674_1036x0_80_0_0_e60f5da6cf2420fc94aaa488be05b37b.jpg
РИА Новости

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита

Вчера, 10:31
239
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банк России с 12 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Национального банка взаимного кредита (АКБ "НБВК"), следует из сообщения регулятора.
Лицензия аннулирована в связи с решением общего собрания акционера кредитной организации о ее добровольной ликвидации.
Ранее НБВК сообщал, что 15 мая учредители банка приняли решение ходатайствовать об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи с принятием решения о ликвидации кредитной организации. Ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций было направлено Банку России 22 мая.
По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 405-е место в банковской системе РФ.
Здание Центрального банка России в Москве
Вчера, 08:36
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "21 век"
600000
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "21 век"
РИА
Новости
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Частный расчетно-кассовый центр"
Режиссер Павел Лунгин
Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
В Туве девять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
Лента
новостей
Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов
СК возбудил дело против главы Нижнеудинского района в Приангарье
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Режиссер Павел Лунгин
Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Эксперт оценил последствия возможных санкций США против госдолга России
Владимир Малиновский
Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ заявил о снижении уровня достаточности капитала банка "Восточный"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния