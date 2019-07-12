В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании

ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отказалась комментировать задержание первого замглавы компании по уголовному делу о взятке.
"Это к правоохранительным органам… Еще решения суда нет, не комментируем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СКЖД.
По данным следствия, первый замглавы компании вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей. СК полагает, что за эти деньги они обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".
Как ранее сообщили РИА Новости в РЖД, задержанным по уголовному делу является первый замглавы СКЖД Алексей Черняев, он уволен с 1 июля.