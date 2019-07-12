В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании

"Это к правоохранительным органам… Еще решения суда нет, не комментируем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СКЖД.

По данным следствия, первый замглавы компании вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей. СК полагает, что за эти деньги они обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".