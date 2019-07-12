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РИА Новости

Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник

10:26
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновской написал заявление об уходе в отставку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, причиной стало состояние здоровья 67-летнего Малиновского.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
За последние месяцы это уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку. В мае на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.
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Владимир МалиновскийПолитика
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