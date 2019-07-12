Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновской написал заявление об уходе в отставку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной стало состояние здоровья 67-летнего Малиновского.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
За последние месяцы это уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку. В мае на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.