Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновской написал заявление об уходе в отставку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

За последние месяцы это уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку. В мае на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.