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РИА Новости
Культура

Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии

10:26
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер России Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссёра, сценариста, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что он человек большого таланта и невероятной творческой энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Вы – человек большого таланта и невероятной творческой энергии, один из самых интересных современных режиссёров и сценаристов, настоящий мастер интеллектуального кино", - приводятся слова Медведева в телеграмме.
Он также отметил, что работы Лунгина всегда становятся заметным событием не только в российском, но и мировом кинематографе, а также вызывают живой отклик у представителей разных поколений.
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КультураДмитрий МедведевПавел Лунгин
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