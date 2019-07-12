Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер России Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссёра, сценариста, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что он человек большого таланта и невероятной творческой энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы – человек большого таланта и невероятной творческой энергии, один из самых интересных современных режиссёров и сценаристов, настоящий мастер интеллектуального кино", - приводятся слова Медведева в телеграмме.

Он также отметил, что работы Лунгина всегда становятся заметным событием не только в российском, но и мировом кинематографе, а также вызывают живой отклик у представителей разных поколений.