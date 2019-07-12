Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем

"Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем... Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - отметил Путин.

Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианы Лунгиной, автора русского перевода книги "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен. В 1971 году окончил отделение математической и прикладной лингвистики МГУ, в 1980 году – Высшие сценарные курсы (мастерская Георгия Данелии и Михаила Львовского). По его сценариям было поставлено в общей сложности 10 фильмов, в том числе приключенческие картины "Конец императора тайги" и "Непобедимый".