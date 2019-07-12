Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T10:21Z
https://ria.ru/20190712/1556448234.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155639/09/1556390918_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_101b8e714f621180ac9a1735651c6297.jpg
РИА Новости
Культура

Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем

10:21
109
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что его фильмы ломают стереотипы и заставляют по-новому взглянуть на привычный мир, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем... Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - отметил Путин.
Режиссер Павел Лунгин
00:37
Биография Павла Лунгина
Он добавил, что Лунгина по праву считают выдающимся режиссером и настоящим мастером, обогатившим кинематограф талантливыми работами. Глава государства пожелал режиссеру здоровья и реализации намеченных планов.
Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианы Лунгиной, автора русского перевода книги "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен. В 1971 году окончил отделение математической и прикладной лингвистики МГУ, в 1980 году – Высшие сценарные курсы (мастерская Георгия Данелии и Михаила Львовского). По его сценариям было поставлено в общей сложности 10 фильмов, в том числе приключенческие картины "Конец императора тайги" и "Непобедимый".
Лунгин - режиссер таких фильмов, как "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", многосерийного телефильма "Дело о "Мертвых душах", "Остров", "Царь", "Дирижер", "Братство".
У него есть собственная продюсерская кинокомпания – "Студия Павла Лунгина". В 2009-2018 годах Лунгин был председателем Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало". Он почетный член Российской академии художеств, народный артист России (2008). Награжден орденом Дружбы, французским Орденом искусств и литературы (2010), офицер Ордена Почетного легиона (2012).
200001
Обсудить 0
КультураПавел ЛунгинВладимир Путин
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
РИА
Новости
Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
Лента
новостей
Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
На Алтае ребенок попал в больницу после нападения свиньи
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
Член ЦИК россии Евгений Шевченко
Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла информацию об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
09:54В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
09:52В Китае шесть школьников утонули в реке
09:51Эрмитаж застраховал коллекцию экспонатов из Лувра перед выставкой
Лента новостейМолния