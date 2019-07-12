Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что его фильмы ломают стереотипы и заставляют по-новому взглянуть на привычный мир, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем... Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - отметил Путин.
Он добавил, что Лунгина по праву считают выдающимся режиссером и настоящим мастером, обогатившим кинематограф талантливыми работами. Глава государства пожелал режиссеру здоровья и реализации намеченных планов.
Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианы Лунгиной, автора русского перевода книги "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен. В 1971 году окончил отделение математической и прикладной лингвистики МГУ, в 1980 году – Высшие сценарные курсы (мастерская Георгия Данелии и Михаила Львовского). По его сценариям было поставлено в общей сложности 10 фильмов, в том числе приключенческие картины "Конец императора тайги" и "Непобедимый".
Лунгин - режиссер таких фильмов, как "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", многосерийного телефильма "Дело о "Мертвых душах", "Остров", "Царь", "Дирижер", "Братство".
У него есть собственная продюсерская кинокомпания – "Студия Павла Лунгина". В 2009-2018 годах Лунгин был председателем Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало". Он почетный член Российской академии художеств, народный артист России (2008). Награжден орденом Дружбы, французским Орденом искусств и литературы (2010), офицер Ордена Почетного легиона (2012).