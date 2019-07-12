В Нижегородской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Нижегородской области, где в результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области в четверг около 21.30. На четвертом километре подъездного пути к мостовому переходу через реку Ока от автодороги "Ряжск-Нижний Новгород" водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью.