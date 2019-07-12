Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T10:19Z
https://ria.ru/20190712/1556448184.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нижегородской области завели дело после ДТП с четырьмя погибшими

10:19
6
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Нижегородской области, где в результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области в четверг около 21.30. На четвертом километре подъездного пути к мостовому переходу через реку Ока от автодороги "Ряжск-Нижний Новгород" водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью.
"По факту ДТП, произошедшего в Навашинском районе, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
09:42
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
000000
Обсудить 0
ГУМВДНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Астраханской области три человека погибли при пожаре в частном доме
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
В Якутске начали сбор гумпомощи для пострадавших в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
В Иркутской области объединили горячие линии для пострадавших от паводка
В Южно-Сахалинске окажут помощь жильцам пострадавшего при пожаре дома
Лента
новостей
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток
Паводок в Иркутской области
В отдаленных населенных пунктах Тулунского района проводят дезинфекцию
Москва
В Москве ожидается облачная погода с прояснениями
Четыре человека попали в больницу из-за ДТП с автобусом в Краснодаре
Вид на город Южно-Сахалинск
В Южно-Сахалинске локализовали крупный пожар на крыше дома
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне 138 домов остаются подтопленными после паводка
Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью
В Челябинской области женщина погибла от удара молнии
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Полиция ведет поиск десяти пропавших без вести в зоне паводка в Приангарье
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
В Приангарье направили более пяти тонн гумпомощи из Новосибирска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла информацию об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
09:54В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
09:52В Китае шесть школьников утонули в реке
09:51Эрмитаж застраховал коллекцию экспонатов из Лувра перед выставкой
Лента новостейМолния