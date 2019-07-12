В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей с банковского счета профессора Высшей школы экономики в Москве.
"4 июля в полицию обратился гражданин, 1945 года рождения. В ходе проверки было установлено, что неизвестный осуществил телефонный звонок, где представился сотрудником банка и, узнав коды доступа, похитил с расчетных счетов денежные средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в пятницу.
По ее данным, материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Со своей стороны источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что пострадавшим является профессор НИУ ВШЭ Леонид Ионин.
Ионин - социолог, политолог, философ, известен как специалист в области истории социологии, социологии культуры, социологии политики. Доктор философских наук, профессор. -0-