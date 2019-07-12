В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей

"4 июля в полицию обратился гражданин, 1945 года рождения. В ходе проверки было установлено, что неизвестный осуществил телефонный звонок, где представился сотрудником банка и, узнав коды доступа, похитил с расчетных счетов денежные средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в пятницу.