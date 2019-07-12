Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"

ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена девушка в образе святой, с нимбом. Вместо крыльев у нее была шаурма в лаваше, обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой в пите. В связи с этим Литовка заявил о намерении обратиться в полицию с жалобой на кафе, назвав рекламу "форменным безобразием".

"Заявления пока нет", - сказали в МВД.

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (УФАС) заявило, что данная реклама будет рассмотрена на экспертном совете для принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов. "Результаты будут в конце месяца", - уточнили в УФАС.