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РИА Новости

В Китае шесть школьников утонули в реке

09:52
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Шесть учеников средней школы утонули в реке Ляохэ китайской провинции Ляонин, сообщил отдел пропаганды уезда Тайань.
Как сообщается, семеро учащихся средней школы населенного пункта Сифо в четверг отправились вместе купаться на реку Ляохэ. В результате шесть человек утонули.
"К 07.10 12 июля, всех шестерых утонувших нашли без признаков жизни", - говорится в сообщении отдела пропаганды, опубликованном в сервисе микроблогов Weibo.
Ляохэ - крупнейшая река в южной Маньчжурии, ее длина составляет 1 345 километров.
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