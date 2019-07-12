В Китае шесть школьников утонули в реке

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Шесть учеников средней школы утонули в реке Ляохэ китайской провинции Ляонин, сообщил отдел пропаганды уезда Тайань.

Как сообщается, семеро учащихся средней школы населенного пункта Сифо в четверг отправились вместе купаться на реку Ляохэ. В результате шесть человек утонули.