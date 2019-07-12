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2019-07-12T09:49Z
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РИА Новости

РЖД уволила заподозренного в получении взятки первого замначальника СКЖД

09:49
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД) Алексей Черняев, задержанный по уголовному делу о взятке, уволен из компании с 1 июля, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе РЖД.
О задержании топ-менеджера, не называя, однако, его имени, ранее сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, первый замглавы компании вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей. За деньги они, полагает СК РФ, обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".
"Алексей Черняев уволен из компании с 1 июля. РЖД окажет необходимое содействие правоохранительным органам в выявлении всех обстоятельств данного дела", - заявили в РЖД.
При этом неясно, произошло ли увольнение до или после задержания. Дату задержания следствие не называет.
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