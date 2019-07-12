В ЦИК отметили рост активности партий на довыборах в Госдуму

"Активность политических партий в этом году выше: в прошлом году 10 партий выдвинули своих кандидатов на довыборы в Госдуму по семи округам, а сейчас только по четырем округам - уже 11 партий, еще одна уведомила о проведении мероприятия по выдвижению. В прошлом году всего было выдвинуто 48 кандидатов. Сейчас у нас по четырем округам уже 35 кандидатов от партий…, также один самовыдвиженец по Орловской области", - рассказал Шевченко.