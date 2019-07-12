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РИА Новости

В ЦИК отметили рост активности партий на довыборах в Госдуму

09:32
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. ЦИК России отмечает повышенную активность политических партий на довыборах в Госдуму в этом году, на четыре вакантных места в российском парламенте претендует уже 35 кандидатов и один самовыдвиженец, сообщил в интервью РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.
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"Активность политических партий в этом году выше: в прошлом году 10 партий выдвинули своих кандидатов на довыборы в Госдуму по семи округам, а сейчас только по четырем округам - уже 11 партий, еще одна уведомила о проведении мероприятия по выдвижению. В прошлом году всего было выдвинуто 48 кандидатов. Сейчас у нас по четырем округам уже 35 кандидатов от партий…, также один самовыдвиженец по Орловской области", - рассказал Шевченко.
По его словам, больше всего партийных кандидатов - 10 человек – выдвинулось в Хабаровском крае; еще 9 – по Новгородской области, 8 – по Орловской области и 8 по Свердловской области.
Член ЦИК напомнил, что на сегодняшний день 13 партий имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Из них этой возможностью уже воспользовались 11 партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Партия роста", "Яблоко", "Коммунисты России", "Пенсионеры за социальную справедливость", "Родина", "Зеленые". "Еще одна партия - КПСС – планирует проведение предвыборного мероприятия по выдвижению кандидатов 12 июля", - отметил он.
Член ЦИК добавил, что ни одна партия, которая для выдвижения своего кандидата должна была бы собирать подписи, не уведомила комиссию о проведении мероприятий по выдвижению.
Читайте полный текст интервью >>
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