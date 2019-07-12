Полпред в ЮФО представит врио губернатора Севастополя властям региона

ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя властям региона состоится в пятницу, сообщили РИА Новости в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Развожаев.

"Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов сегодня представит врио губернатора Севастополя, будут представители исполнительной и законодательной власти региона, а также федеральных органов власти. Представление состоится в 14.00", - сообщили РИА Новости в аппарате полпреда.