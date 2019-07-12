Актера, сыгравшего хоккеиста Овечкина, не пустили в аэропорт Краснодара

"На входе в здание аэровокзала Международного аэропорта Краснодар один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок. После чего был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 забрал пассажира в отделение", - пояснил собеседник агентства.