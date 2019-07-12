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РИА Новости
Культура

Актера, сыгравшего хоккеиста Овечкина, не пустили в аэропорт Краснодара

09:30
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Полиция забрала в отделение актера Тимура Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников аэропорта Краснодара во время досмотра, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
По его словам, инцидент произошел в пятницу около 1:40.
"На входе в здание аэровокзала Международного аэропорта Краснодар один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок. После чего был вызван отряд линейной полиции, который в 02:05 забрал пассажира в отделение", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники аэропорта вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом, по процедуре, регламентированной правовыми актами.
Позже актер в выложенном в Instagram видео продолжил оскорблять сотрудников аэропорта, и заявил, что в ходе досмотра в аэропорту сотрудники обнаружили у него подозрительный брелок.
Ефременков сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картине Дмитрия Дюжева "Чемпионы", где исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина.
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