На Алтае ребенок попал в больницу после нападения свиньи

БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту ЧП в Ельцовском районе, где на двух сестер накинулись свиньи, одну из девочек покусали, она госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 10 июля.
"На двух сестёр четырёх и семи лет напали свиньи, старшая девочка убежала, младшая не смогла сама отбиться от свиней, получила рваные раны. В настоящий момент она госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.