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2019-07-12T09:22Z
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РИА Новости

На Алтае ребенок попал в больницу после нападения свиньи

09:22
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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту ЧП в Ельцовском районе, где на двух сестер накинулись свиньи, одну из девочек покусали, она госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 10 июля.
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"На двух сестёр четырёх и семи лет напали свиньи, старшая девочка убежала, младшая не смогла сама отбиться от свиней, получила рваные раны. В настоящий момент она госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФАлтайский крайРоссияПроисшествия
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