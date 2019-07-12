На Алтае ребенок попал в больницу после нападения свиньи

БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту ЧП в Ельцовском районе, где на двух сестер накинулись свиньи, одну из девочек покусали, она госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.

"На двух сестёр четырёх и семи лет напали свиньи, старшая девочка убежала, младшая не смогла сама отбиться от свиней, получила рваные раны. В настоящий момент она госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.