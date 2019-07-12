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РИА Новости

"Ъ": поддержка зеленой энергетики может обойтись почти в триллион рублей

09:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВетряные электростанции в Крыму
Ветряные электростанции в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ветряные электростанции в Крыму
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает поддержать новую программу договоров на поставку мощности (ДПМ) для возобновляемой энергетики (ВИЭ) в объеме не менее 10 ГВт до 2035 года, продление механизмов поддержки может обойтись оптовому энергорынку в 0,9 триллиона рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Издание ссылается на письмо замглавы МЭР Михаила Расстригина в Минэнерго и аппарат правительства. Оно пишет, что кабмин возобновляет обсуждение поддержки зеленой генерации. Совещание на эту тему пройдет у вице-премьера Дмитрия Козака на следующей неделе, сообщили изданию в аппарате правительства.
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Несколько лет оптовый энергорынок стимулировал развитие зеленой генерации через ДПМ ВИЭ: капзатраты возвращаются за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет, отборы проектов идут с 2013 года. Конкурсы по первой волне поддержки до 2024 года в объеме 5,4 ГВт завершились летом. Правительство планирует ее продлить. Участники рынка настаивают на строительстве не менее 10 ГВт мощности на старых условиях: ДПМ, доходность 12%, возврат инвестиций за 15 лет.
По данным газеты, министерство предлагает через конкурс отбирать проекты ВИЭ не по CAPEX, а по одноставочной цене (включают CAPEX, OPEX и доходность), ежегодно снижая потолок тарифа. Часть оборудования по новым ДПМ в сфере ВИЭ инвесторов обяжут поставлять на экспорт, введя понижающие коэффициенты к плате за мощность при невыполнении нормы. Но министерство против ужесточения требований к локализации и выступает за "обоснованные цены ВИЭ за счет конкурентных механизмов".
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В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) также предлагают выбирать проекты по одноставочной цене с ее постепенным снижением, отмечает издание. По их мнению, ВИЭ нужно поддерживать, учитывая также механизмы льготного кредитования (субсидирование процентных ставок), предоставление налоговых льгот и другое.
В Минэнерго предложения "в стадии разработки". Там поддерживают новую программу в объеме 10 ГВт, но хотят роста локализации выпуска оборудования до 100% для солнечной генерации, до 90% - для ветрогенерации, указывает издание. По мнению Минпромторга, на экспорт инвесторы в ВИЭ должны поставлять не менее 10% от ежегодного выпуска с ростом до 30% к 2035 году.
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Министерство энергетики РФМинистерство экономического развития РФЭкономика
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