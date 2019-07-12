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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у НКО "Частный расчетно-кассовый центр"

09:19
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Решение Банка России принято в связи с тем, что НКО не нарастила капитал до минимальной величины, установленной законодательством, а также неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных законодательством.
Здание Центрального банка России в Москве
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Сообщается также, что руководство и собственники НКО не предприняли действенные меры по увеличению размера ее капитала до минимальной величины.
НКО не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным Банка России, кредитная организация на 1 июля занимала 464-е место в банковской системе РФ.
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