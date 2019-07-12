Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

Биткойн весом в тонну: у криптовалюты был пращур Виртуальные деньги – изобретение не наших дней, придумал их вовсе не Сатоси Накамото, и информационные технологии для них не нужны. Достаточно иметь камень выше собственного роста и сверло, чтобы объявить себя владельцем биткойна.