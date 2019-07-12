Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания BITPoint Japan, которая проводит операции с криптовалютами, объявила об утечке 3,5 миллиарда иен (около 32 миллионов долларов).
"В настоящее время уточняется количество и суммы криптовалют, ставшие объектом утечки, однако общая цифра приблизительно равна эквиваленту в 3,5 миллиарда иен (около 32 миллионов долларов), из которых 2,5 миллиарда являются средствами клиентов (около 23 миллионов долларов) и 1 миллиард принадлежит BPJ", - говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее компания сообщила об утечке крупной суммы криптовалюты в ночь с четверга на пятницу, в результате чего были приостановлены все операции, включая и открытие новых счетов. BPJ заявила также, что готова нести ответственность за происшедшее и возместить ущерб клиентам.
Причины происшествия уточняются. Так же, как следует из информации на сайте, компания уточняет последствия для ее деятельности, бизнеса и для акционеров.