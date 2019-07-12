Названы самые распространенные виды рака в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Минздраве назвали виды рака, которые наиболее часто диагностировались у россиян в 2018 году, пишет RT.
Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев. На втором месте — рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
Кроме того, в число наиболее распространенных онкологических заболеваний вошли рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тысячи пациентов), рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).
В феврале Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сообщил, что в ближайшие шесть лет власти выделят около триллиона рублей на борьбу с такими заболеваниями.
Глава государства подчеркнул, что необходимо кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Ключевую роль в этом, по его словам, должна играть ранняя диагностика.