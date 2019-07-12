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РИА Новости

В Иркутской области объединили горячие линии для пострадавших от паводка

09:00
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
© МЧС РФ
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Начала работу объединённая горячая линия оперативной группы при федеральной правительственной комиссии по ликвидации ЧС и правительства Иркутской области для пострадавших от паводка в регионе, сообщает пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, две горячие линии работали в Иркутской области для пострадавших от паводка: одна - для консультаций по выплате материальной помощи, вторая - по повышению цен на продукты.
"По поручению заместителя председателя правительства РФ, руководителя правительственной комиссии Виталия Мутко организована работа объединенной горячей линии оперативной группы при федеральной правительственной комиссии по ликвидации ЧС и правительства Иркутской области для пострадавших от наводнения на территории Приангарья", - сообщает пресс-служба.
Горячая линия создана на базе многофункционального центра "Мои документы".
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Горячая линия создана для полного информирования граждан об их правах и возможностях в связи со сложившейся ситуацией. Оперативный дежурный принимает вопросы от населения, анализирует их и дает компетентный ответ либо сразу, либо в течение нескольких часов – до суток, в зависимости от сложности.
"В то же время через горячую линию мы собираем комплексные данные о том, с какими трудностями сталкиваются пострадавшие граждане", - отметил руководитель оперативной группы Минстроя РФ в Иркутской области, первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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