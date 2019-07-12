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РИА Новости

В Челябинской области женщина погибла от удара молнии

08:53
1994
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, приехавшая отдыхать на озеро в Челябинскую область, погибла от удара молнии, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, днем 10 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на берегу озера Большой Шантрапай Еткульского района обнаружено тело 58-летней женщины.
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"По данному факту следственными органами СКРФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет следствие.
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