В Челябинской области женщина погибла от удара молнии

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, приехавшая отдыхать на озеро в Челябинскую область, погибла от удара молнии, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.

По данным следствия, днем 10 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на берегу озера Большой Шантрапай Еткульского района обнаружено тело 58-летней женщины.

"По данному факту следственными органами СКРФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняется в сообщении.