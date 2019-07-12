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РИА Новости

Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию

08:52
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© AP Photo / Frank MicelottaАмериканский исполнитель R. Kelly
Американский исполнитель R. Kelly
© AP Photo / Frank Micelotta
Американский исполнитель R. Kelly. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.
Как сообщил помощник окружного прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрик, обвинение со  стороны федеральных властей против певца содержит 13 пунктов.
"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия", - заявил Фитцпатрик.
Ранее сообщалось, что в мае окружная прокуратура в американском Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против известного американского исполнителя Ар Келли. На слушание в суде, которое прошло в июне, певец заявил о своей невиновности. В общей сложности против него ранее было выдвинуто уже 21 обвинение в сексуальном насилии.
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Ар Келли неоднократно отрицал периодически возникавшие обвинения против него. Музыканта арестовали, но позже он был освобожден из тюрьмы Чикаго под залог в размере 100 тысяч долларов.
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