Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

Как сообщил помощник окружного прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрик, обвинение со стороны федеральных властей против певца содержит 13 пунктов.

"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия", - заявил Фитцпатрик.

Ранее сообщалось, что в мае окружная прокуратура в американском Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против известного американского исполнителя Ар Келли. На слушание в суде, которое прошло в июне, певец заявил о своей невиновности. В общей сложности против него ранее было выдвинуто уже 21 обвинение в сексуальном насилии.