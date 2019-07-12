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РИА Новости

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

08:42
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, инцидент произошел в районе Пачир Ва Агам. Что стало причиной взрыва, телеканал не уточняет.
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