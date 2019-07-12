При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, инцидент произошел в районе Пачир Ва Агам. Что стало причиной взрыва, телеканал не уточняет.

В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом