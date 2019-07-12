Четыре человека попали в больницу из-за ДТП с автобусом в Краснодаре

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека из 12 пассажиров в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу после столкновения автобуса и грузовика в Краснодаре, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщалось ранее, вечером в четверг в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе в Краснодаре. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская, врезался во впереди идущий грузовик MAN.
"Всех 12 пассажиров на месте осмотрели врачи, после чего было принято решение о госпитализации четырех человек в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших с тяжелыми травмами нет", - пояснил представитель ведомства.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.