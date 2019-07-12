Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T08:33Z
https://ria.ru/20190712/1556445795.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Четыре человека попали в больницу из-за ДТП с автобусом в Краснодаре

08:33
444
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека из 12 пассажиров в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу после столкновения автобуса и грузовика в Краснодаре, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщалось ранее, вечером в четверг в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе в Краснодаре. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская, врезался во впереди идущий грузовик MAN.
"Всех 12 пассажиров на месте осмотрели врачи, после чего было принято решение о госпитализации четырех человек в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших с тяжелыми травмами нет", - пояснил представитель ведомства.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
001104
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Актера, сыгравшего хоккеиста Овечкина, не пустили в аэропорт Краснодара
РИА
Новости
МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
В Челябинской области женщина погибла от удара молнии
Лента
новостей
Американский исполнитель R. Kelly
Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию
При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
В Крыму предупредили туристов о фальшивых сайтах по бронированию номеров
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "21 век"
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
В Китае из-за ливней и паводков погибли более 60 человек
В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
09:54В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
Лента новостейМолния