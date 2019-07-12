МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. МЧС России по поручению правительства направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Учитывая неблагоприятные погодные явления, которые наблюдаются на территории всей РФ с третьей декады июня, МЧС России проведен анализ обеспеченности защитными сооружениями регионов, наиболее подверженных подтоплениям и наиболее удаленных от ЦФО. Анализ показал, что таковыми являются несколько областей в ДФО. В связи с этим принято решение заблаговременно перебросить туда 64 комплекта водоналивных дамб", - сообщили в министерстве.

Для обеспечения безопасности жителей Хабаровского края будет направлено 24 дамбы, для Приморского края и Еврейской автономной области - 20 дамб и для Амурской области - 20 дамб, отметили в МЧС.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.