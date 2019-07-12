Жителя Омской области заподозрили в убийстве водителя маршрутки

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Житель Омской области Вадим Остапов по прозвищу "Омский Мимино" стал подозреваемым по делу об убийстве водителя маршрутки, тело которого обнаружили в машине с простреленной головой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в управлении сообщили, что утром в среду 10 июля на 59-м километре автодороги Омск - Шербакуль в автомобиле Ford Tranzit местные жители обнаружили тело 50-летнего водителя с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"С учетом результатов проведенного днем психофизиологического исследования на полиграфе, а также результатов вечернего обыска по месту жительства заподозренного лица, в ходе которого следователями был найден в потайном месте обрезанный ствол от охотничьего ружья, обнаруженного на месте преступления в автомобиле потерпевшего, был задержан в качестве подозреваемого водитель маршрутного такси, прозванный корреспондентами СМИ "Омским Мимино", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что уже в пятницу следователи планируют предъявить ему обвинение в умышленном убийстве, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Местные СМИ после преступления на основании версии родственников погибшего "маршрутчика", что подозревают в преступлении местного жителя Вадима Остапова – якобы его жена встречалась с потерпевшим. Местные СМИ в 2017 году писали, что Остапов на пассажирской "ГАЗели" бесплатно возил в Омск пенсионеров из соседних деревень. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" мужчина объяснил это тем, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно по договорам с местными главами поселений пенсионеров и малоимущих. При этом, по его словам, паркуясь в Омске, он регулярно сталкивается с угрозами от официальных "маршрутчиков".

Ранее в следственном управлении сообщали, что Остапов сразу после совершения преступления был допрошен по делу как свидетель, однако родственники погибшего мужчины заявили о его причастности к преступлению на почве ревности. Сам он все отрицал и изъявил желание пройти исследование на полиграфе. На своей странице в Facebook вечером 10 июля заявил, что не совершал убийства.