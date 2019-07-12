В Южно-Сахалинске окажут помощь жильцам пострадавшего при пожаре дома

"Об этом горожанам сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко, который экстренно прибыл на место происшествия. После оперативного совещания он встретился с жильцами", - рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы главы региона, Лимаренко поручил организовать оперативный штаб под руководством зампреда правительства Владимира Сидоренко для помощи пострадавшим во дворе горевшего дома до полного решения проблем жильцов. Предстоит решить оперативно все вопросы, связанные с расселением людей во временное жилье и материальными выплатами. При этом необходимо найти и тех, кто находится в отъезде и составить полный список нуждающихся в помощи, отмечается в сообщении.