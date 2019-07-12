В Южно-Сахалинске окажут помощь жильцам пострадавшего при пожаре дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Жильцам пострадавшего при пожаре в пятницу многоквартирного жилого дома в Южно-Сахалинске окажут всесторонную оперативную помощь власти Сахалина, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
"Об этом горожанам сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко, который экстренно прибыл на место происшествия. После оперативного совещания он встретился с жильцами", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали в пятницу возгорание на площади 200 квадратных метров на крыше многоквартирного четырехэтажного жилого дома в Южно-Сахалинске.
По информации пресс-службы главы региона, Лимаренко поручил организовать оперативный штаб под руководством зампреда правительства Владимира Сидоренко для помощи пострадавшим во дворе горевшего дома до полного решения проблем жильцов. Предстоит решить оперативно все вопросы, связанные с расселением людей во временное жилье и материальными выплатами. При этом необходимо найти и тех, кто находится в отъезде и составить полный список нуждающихся в помощи, отмечается в сообщении.
По поручению Лимаренко все ремонтные работы необходимо завершить до наступления холодов.
"Для временного размещения горожан предусмотрены гостиница "Монерон", центр "Ласточка", также прорабатывается вопрос об использовании спортивной базы "Восток", - сказал собеседник агентства.