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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык

08:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПриготовление шашлыка
Приготовление шашлыка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Приготовление шашлыка . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации.
"Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, ... также важно обратить внимание на дату изготовления. Особенно если вы не планируете готовить шашлык сразу, а, например, сначала повезете его на место приготовления. ... Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. Консистенция может скиснуть на жаре", - предупреждают эксперты.
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"Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо – прекрасная среда для роста микроорганизмов", - говорится в сообщении.
Важно обращать внимание на размер и массу кусочков шашлыка, которые должны быть максимально однородны, а структура мяса - плотной. Что касается свежести, то гнилостный запах невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, поэтому вкус испорченного продукта будет ощущаться даже в готовом виде. Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, образующихся при горении.
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РоскачествоРоссияОбщество
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