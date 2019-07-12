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РИА Новости

В Huawei готовы подписать "антишпионское" соглашение с любыми странами

08:16
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei готов гарантировать, что оборудование компании, используемое в других странах, будет соответствовать стандартам no-spy, no-backdoors, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров Huawei Лян Хуа.
"Huawei никогда не станет заниматься сбором разведывательных данных, в оборудовании Huawei никогда не было, нет и не будет никаких так называемых элементов backdoors", - заявил Лян Хуа.
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Ранее, выступая в Лондоне, Лян Хуа заявил, что Huawei готова заключить соглашения с властями западных стран, в том числе с Великобританией, о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанным с развитием сетей 5G.
В свою очередь, член правления Huawei Тао Цзинвэнь подчеркнул, что "мы настаиваем на принципе, что клиент важнее всего, и никогда не причиним нашим пользователям вреда, мы берем на себя обязательства, что Huawei готова подписать соглашения с любой страной о том, что наше оборудование будет соответствовать стандартам no-spy, no-backdoors.
Британская газета Times со ссылкой на британский источник сообщила, что Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая. До этого США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на полях саммита ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе категорически отверг обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, заявив, что до сих пор этому не было представлено никаких конкретных доказательств.
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