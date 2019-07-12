Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T08:19Z
https://ria.ru/20190712/1556445548.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155644/59/1556445920_0:286:2808:1866_1036x0_80_0_0_420f780d360b01678c83ca77cb0192a8.jpg
РИА Новости

Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на сутки

08:14
5927
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИРакета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В "Роскосмосе" перенесли старт ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ".

"Государственная комиссия <...> приняла решение о переходе на резервную дату", — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Пуск отложен на сутки и состоится 13 июля, уточнили в компании.
Ранее в ракете "были выявлены замечания", и сейчас специалисты ждут от изготовителя технического решения по их устранению.
В субботу утром госкомиссии предстоит окончательно определиться, возможен запуск или нет.
Ранее старт уже переносили с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту.
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
6 июля, 03:13
Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
27421366
Обсудить 2
"Протон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
РИА
Новости
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Лента
новостей
В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Названы самые распространенные виды рака в России
Мессенджер WhatsApp
Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
09:54В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
Лента новостейМолния