Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на сутки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В "Роскосмосе" перенесли старт ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ".
"Государственная комиссия <...> приняла решение о переходе на резервную дату", — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.
Пуск отложен на сутки и состоится 13 июля, уточнили в компании.
Ранее в ракете "были выявлены замечания", и сейчас специалисты ждут от изготовителя технического решения по их устранению.
В субботу утром госкомиссии предстоит окончательно определиться, возможен запуск или нет.
Ранее старт уже переносили с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту.