Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на сутки

Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур. Архивное фото

Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В "Роскосмосе" перенесли старт ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ".

"Государственная комиссия <...> приняла решение о переходе на резервную дату", — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Пуск отложен на сутки и состоится 13 июля, уточнили в компании.

Ранее в ракете "были выявлены замечания", и сейчас специалисты ждут от изготовителя технического решения по их устранению.

В субботу утром госкомиссии предстоит окончательно определиться, возможен запуск или нет.