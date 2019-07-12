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РИА Новости

В отдаленных населенных пунктах Тулунского района проводят дезинфекцию

08:12
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с бригадами Роспотребнадзора приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ полковник Андрей Марченко.
"В связи с поступающими заявками от глав администраций существенно расширили географию работ по дезинфекции социальных объектов. Сегодня наши расчеты работают в населенных пунктах Тулунского района Уйгат и Аршан, находящихся на удалении около 100 километров от райцентра", - приводятся в сообщении слова Марченко.
Он уточнил, что работы проводятся совместно со специалистами Роспотребнадзора.
"В приоритетном порядке обрабатываем территории, прилегающие к школам, детсадам и другим учреждениям. Только лишь объектами социального назначения не ограничиваемся, обрабатываем также и частные домовладения жителей районов, пострадавших от паводка", - отметил полковник.
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Ранее сообщалось, что военные химики провели дезинфекцию более 50 социальных объектов и жилых домов в городах Тулун и Нижнеудинск.
"Представителями Роспотребнадзора совместно с нашими подразделениями обработаны и дезинфицированы 14 социальных объектов из которых три – это больницы. Что касается больших объектов - стадиона и спортивных площадок - здесь работают наши специалисты с применением авторазливочных станций АРС-14КМ", - уточнил полковник.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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