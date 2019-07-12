Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании.

Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. "Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - отмечает звуковой гигант.

Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.