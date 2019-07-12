Стало известно, кто станет и.о. мэра Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Исполнять обязанности главы города Комсомольска-на-Амуре после отставки мэра Андрей Климова будет его первый заместитель Евгений Коршиков, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее сообщалось, что Климов написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Гордума рассмотрит это заявление на очередном заседании 17 июля.

"В уставе города указано, что при досрочном прекращении полномочий главы Комсомольска-на-Амуре его обязанности до вступления в должность вновь избранного главы, его обязанности выполняет первый заместитель главы администрации. В данном случае, это Коршиков Евгений Владимирович", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дату прекращения полномочий Климова определит дума, Коршиков приступит к исполнению обязанностей на следующий день после его ухода.

Ранее сообщалось, что выборы мэра пройдут 8 сентября. На этот пост претендуют 23 человека – представители партий и самовыдвиженцы. Климов в выборах не участвует.

Единоросс Климов подает в отставку уже второй раз. В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление. Позже Климов отозвал документ и остался мэром до истечения законных полномочий в сентябре 2019 года.