В Индии более 400 тысяч человек оказались в зоне затопления

По его информации, в общей сложности в зону затопления попали 749 деревень и 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. За прошедшие дни стихийное бедствие затронуло уже 17 из 27 округов этого индийского региона. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам.

Синоптики тем временем предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции. По информации полиции, жертвами наводнений уже стали три человека. Кроме того, с приходом паводка несколько десятков местных жителей пропали без вести.