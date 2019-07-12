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РИА Новости

В Индии более 400 тысяч человек оказались в зоне затопления

07:53
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек пострадали в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями, сообщает телеканал NDTV.
По его информации, в общей сложности в зону затопления попали 749 деревень и 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. За прошедшие дни стихийное бедствие затронуло уже 17 из 27 округов этого индийского региона. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам.
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Синоптики тем временем предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции. По информации полиции, жертвами наводнений уже стали три человека. Кроме того, с приходом паводка несколько десятков местных жителей пропали без вести.
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