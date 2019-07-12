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РИА Новости

В Huawei вновь заявили, что не получали требований собирать разведданные

07:51
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стенд компании Huawei. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei никогда и ни от кого не получал требований собирать разведданные, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров Huawei Лян Хуа.
"Мы ведем бизнес в разных странах уже более 30 лет, и всегда соблюдали закон и требования всех государств, и никогда не получали каких-либо требований собирать разведывательные данные", - завил Лян Хуа, слова которого приводит телеканал Phoenix.
Ранее основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй заявлял, что Huawei за 30 лет истории никогда не передавала властям Китая каких-либо данных и не собирается этого делать и впредь.
Стенд компании Huawei на выставке Mobile Expo в Бангкоке, Таиланд
2 июля, 08:00
В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei
Британская газета Times со ссылкой на британский источник сообщила, что Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в спонсировании властями Китая. До этого США и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на полях саммита ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе категорически отверг обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, заявив, что до сих пор этому не было представлено никаких конкретных доказательств.
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Huawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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