В Huawei вновь заявили, что не получали требований собирать разведданные

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei никогда и ни от кого не получал требований собирать разведданные, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров Huawei Лян Хуа.

"Мы ведем бизнес в разных странах уже более 30 лет, и всегда соблюдали закон и требования всех государств, и никогда не получали каких-либо требований собирать разведывательные данные", - завил Лян Хуа, слова которого приводит телеканал Phoenix

Ранее основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй заявлял, что Huawei за 30 лет истории никогда не передавала властям Китая каких-либо данных и не собирается этого делать и впредь.

Британская газета Times со ссылкой на британский источник сообщила, что Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в спонсировании властями Китая. До этого США и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.