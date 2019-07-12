В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, ближе к вечеру местами небольшой дождь ожидается в Москве в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до 19 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами ближе к вечеру пройдет небольшой дождь, температура 17-19 градусов в столице, по области - от 15 до 20", - сказал Синенков.
Метеоролог добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление пока остается ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.
Вчера, 19:49Изменения уже идут. Ученый рассказал о климате в России через 30 летШвейцарские ученые рассчитали, что через 30 лет летняя температура в Москве и Петербурге будет на 5-6 градусов выше, чем сейчас. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли верить этому прогнозу.