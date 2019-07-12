Генсек ООН осуждает авиаудары по гражданскому населению Сирии

ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает авиаудары по гражданскому населению на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что речь идет об атаке на несколько медицинских учреждений 10 июля, в том числе на больницу в городе Мааррат-эн-Нууман, не уточнив, кто провел атаку.
"Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся авиаудары по гражданским лицам на северо-западе Сирии, в том числе по медицинским учреждениям и медицинским работникам", - сообщил Дюжаррик.
"Стороны конфликта должны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Виновные в серьезных нарушениях международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.
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