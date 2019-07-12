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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН осуждает авиаудары по гражданскому населению Сирии

07:47
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает авиаудары по гражданскому населению на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что речь идет об атаке на несколько медицинских учреждений 10 июля, в том числе на больницу в городе Мааррат-эн-Нууман, не уточнив, кто провел атаку.
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"Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся авиаудары по гражданским лицам на северо-западе Сирии, в том числе по медицинским учреждениям и медицинским работникам", - сообщил Дюжаррик.
"Стороны конфликта должны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Виновные в серьезных нарушениях международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешСирияООН
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