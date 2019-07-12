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РИА Новости

В Иркутской области объявлен день траура по жертвам паводка

00:07
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. День траура пройдет в пятницу в Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионе в результате паводка. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
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"Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги", - говорится в указе губернатора.
Глава региона от имени жителей Приангарья и правительства Иркутской области выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.
"Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами", - отметил Сергей Левченко.
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Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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