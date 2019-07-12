В Иркутской области объявлен день траура по жертвам паводка

ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. День траура пройдет в пятницу в Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионе в результате паводка. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.

"Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги", - говорится в указе губернатора.

Глава региона от имени жителей Приангарья и правительства Иркутской области выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.