В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения

"Она только что выступила в Королевском оперном театре, и она планировала свое будущее. У нее в спальне висел график концертов. Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу", — рассказал газете отец девушки Игорь, который в 90-е годы вместе с женой переехал в Британию из России.