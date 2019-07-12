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РИА Новости

В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения

06:44
64600
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
По данным издания, тело 17-летней девушки нашли 18 июня в ее доме в лондонском районе Кенсингтон.

"Она только что выступила в Королевском оперном театре, и она планировала свое будущее. У нее в спальне висел график концертов. Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу", — рассказал газете отец девушки Игорь, который в 90-е годы вместе с женой переехал в Британию из России.

Причины внезапной смерти девушки устанавливают коронеры. Источник из окружения Кати сообщил изданию, что она могла скончаться от передозировки наркотическим веществом calvin klein, которое является смесью кокаина и кетамина.
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